На водных объектах Рязани продолжаются рейды спасателей.

Накануне городские спасатели проверили места отдыха в необорудованных прибрежных зонах. Об этом сообщает Telegram канал администрации Рязани.

На реках Ока и Трубеж обнаружили купающихся, которым разъяснили правила безопасности при отдыхе на воде.

На пруду «Родная заводь» возле дома 27 по улице Интернациональной нашли подростков, купающихся в неположенном месте без сопровождения родителей. Сведения об этом передали в отдел МВД Московского района.

Рязанская мэрия призывает горожан следить за детьми и купаться только на оборудованных для этого и проверенных пляжах.