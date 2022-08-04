Татьяна Проводина

На водных объектах Рязани продолжаются рейды спасателей

Фото из Телеграм канала Администрации Рязани

На водных объектах Рязани продолжаются рейды спасателей.

Накануне городские спасатели проверили места отдыха в необорудованных прибрежных зонах. Об этом сообщает Telegram канал администрации Рязани.

На реках Ока и Трубеж обнаружили купающихся, которым разъяснили правила безопасности при отдыхе на воде.

На пруду «Родная заводь» возле дома 27 по улице Интернациональной нашли подростков, купающихся в неположенном месте без сопровождения родителей. Сведения об этом передали в отдел МВД Московского района.

Рязанская мэрия призывает горожан следить за детьми и купаться только на оборудованных для этого и проверенных пляжах.

На водных объектах Рязани продолжаются рейды спасателей
На водных объектах Рязани продолжаются рейды спасателей
На водных объектах Рязани продолжаются рейды спасателей
На водных объектах Рязани продолжаются рейды спасателей
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