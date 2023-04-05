На «Весенние смотрины» в «М5 Молл» привезут кошек редкого «золотого» окраса

8 и 9 апреля в рязанском ТРЦ «М5 Молл» пройдет международная выставка кошек «Весенние смотрины», организованная рязанским фелинологическим центром «РосКэт».

Апрельские «Смотрины» в «М5 Молл» соберут более восьмидесяти представителей кошачьих. На молловский турнир привезут мейн-кунов, сибирских, сиамских и ориентальных кошек. Гости выставки увидят редких длинношерстных британцев и тайских кошек – потомков легендарных созданий, обитавших в древней столице Таиланда – Аюттайе. Среди уникальных гостей выставки – шотландские вислоухие кошки и британцы с редким окрасом «золотая шиншилла».

Оценивать животных будут профессиональные эксперты Елена Игнатова (АВ, Россия) и Иван Воробьев (АВ, Россия). Лучших представителей пород эксперты выберут на выставочных «бестах», которые будут проходить оба выставочных дня. Экстерьеры породы животные продемонстрируют в WCF-рингах. Организаторы подготовили и творческие конкурсы для питомцев. Гости молловской выставки увидят несколько кошачьих шоу:

— шоу «Расписные матрешки» – участвуют все кошки с рисунком,

— шоу «Нарядные манишки» – участвуют все кошки с белым окрасом,

— шоу «Бархатная бекеша» – участвуют все короткошерстные кошки,

— шоу «Весенний лес» – участвуют все длинношерстные кошки.

На выставке в «М5 Молл» можно не только посмотреть на породистых и редких животных, но и купить здоровых и привитых котят от заводчиков, а также получить всю необходимую информацию из первоисточника о грамотном содержании, уходе и кормлении животных.

Международная выставка кошек «Весенние смотрины» пройдет в рязанском ТРЦ «М5 Молл» 8-9 апреля. Время работы: с 10:00 до 18:00. Место расположения выставки: в помещении у входа №1.

Вход платный. Стоимость билета для взрослого – 200 рублей, школьникам с 7 до 14 лет – 100 рублей, до 5 лет – бесплатно.

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