На Куйбышевском шоссе в Рязани сгорел автомобиль, ещё два повреждены

В Рязани огонь уничтожил легковой автомобиль. Подробности происшествия обнародовала пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Вызов поступил 12 октября в 20.37. В 20.53 пожар ликвидировали.
Пострадавших на пожаре нет. Причина случившегося устанавливается.
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В Рязани огонь уничтожил легковой автомобиль. Подробности происшествия обнародовала пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Вызов поступил 12 октября в 20.37. В 20.53 пожар ликвидировали.
Пострадавших на пожаре нет. Причина случившегося устанавливается.
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