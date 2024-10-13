Воскресенье, 13 октября, 2024

На Куйбышевском шоссе в Рязани сгорел автомобиль, ещё два повреждены

Автор: Валерия Мединская

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Изображение от rawpixel.com на Freepik

В Рязани огонь уничтожил легковой автомобиль. Подробности происшествия обнародовала пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Вызов поступил 12 октября в 20.37. В 20.53 пожар ликвидировали.

— Огнём уничтожен легковой автомобиль, пострадали ещё 2 легковых автомобиля. Общая площадь пожара — 10 квадратных метров. Привлекалось 8 человек и 3 единицы техники, — говорится в сообщении ведомства.

Пострадавших на пожаре нет. Причина случившегося устанавливается.

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