На Урале женщина держала за руки жертву, которую насиловал и убивал ее друг

В Свердловской области перед судом предстанет 26-летняя жительница Карпинска, которая помогла своему товарищу изнасиловать, ограбить и убить туристку из Пермского края, пишет Вечерний Карпинск.

Инцидент произошел в конце мая прошлого года на территории природного парка «Оленьи ручьи».

По версии следствия, пьяные приятели решили ограбить туристическую палатку. Сначала мужчина разбудил жертву и сообщил, что неизвестные лица якобы украли принадлежащую ей байдарку.

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Женщина вышла на улицу, и в этот момент злоумышленник начал избивать ее, урожая ножом. После этого мужчина изнасиловал туристку, в чем ему помогла сообщница. Так, она помогала держать жертву, пока ее сообщник измывается над потерпевшей. Затем обвиняемый при помощи ножа совершил убийство туристки.

Общая сумма награбленного составила около 200 тысяч рублей. При задержании мужчина оказывал всяческое сопротивление, а также натравил на полицейских свою овчарку. Тем не менее был задержан. Выяснилось, что мужчина и жительница Карпинска были замечены в нескольких преступных эпизодах ранее.