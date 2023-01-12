На Урале в один день похоронили двух одноклассников, погибших на спецоперации

В четверг в Свердловской области простились с двумя друзьями-одноклассниками Вячеславом Лосевым и Сергеем Миниахметовым, погибшими на спецоперации, сообщил E1.RU.

По информации издания, они были знакомы с раннего детства. Мужчины вместе получили повестки в рамках частичной мобилизации и вместе уехали в зону боевых действий.

В администрации Артемовского уточнили, что Лосев и Миниахметов погибли в один день, исполняя воинский долг.

«Они настоящие Герои, которые навсегда останутся для нас всех примером мужества и отваги», — рассказал глава города Константин Трофимов.

Супруга одного из погибших отметила, что мужчины вместе учились в 20-й школе и жили в соседних домах.

Жены и мамы погибших провели общую церемонию прощания в городском ДК в центре Артемовского. В последний путь бойцов провожали в сопровождении почетного караула.

Организацию траурных мероприятий взяла на себя администрация города.