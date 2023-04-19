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Среда, 19 апреля, 2023
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На Урале помощник прокурора получал секс от осужденной за обещания помочь с УДО

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В Нижнем Тагиле помощник прокурора попался на интимных отношениях с осужденной из ИК-6, сообщил E1.RU источник в региональной ФСИН.

По предварительной версии, мужчина предлагал девушку взамен помочь с условно-досрочным освобождением. Все началось примерно в начале года и длилось несколько месяцев.

«Оперативники поставили прослушку и выяснили, что девушка оказывала ему услуги интимного характера (оральный секс)», – уточнил собеседник портала.

Сейчас в отношении помощника прокурора проводится служебная проверка по факту понуждение к действиям сексуального характера и аморального поведения. Девушка не писала заявления и контакт был добровольным.

В областной прокуратуре и ГУФСИН воздержались от комментариев.

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