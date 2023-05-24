Среда, 24 мая, 2023
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На Урале первоклассник-второгодник держит в страхе весь класс

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Родители учащихся школы №60 в Каменске-Уральском пожаловались на первоклассника-второгодника, который держит в страхе весь класс, пишет E1.RU.

По их словам, мальчик бьет одноклассников и срывает уроки. Взрослые написали коллективное обращение к директору, призвав перевести ребенка в другое учебное заведение.

«Он может во время урока ходить по классу, спать за партой, слушать музыку и выкрикивать оскорбления и угрозы в отношении учеников. На замечания учителя не реагирует», – говорится в обращении.

Сообщается, что первоклассник затеял драку с девочкой на прошлой неделе. Родители снимают побои и пишут заявления в полицию. Стражи порядка пояснили, что принимают их и проводят проверки.

Директор школы объяснила, что мама мальчика не идет на контакт, а без ее согласия сделать с ним ничего не могут.

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