На Урале осудили экс-депутата за секс со школьницами и мошенничество

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Суд вынес приговор бывшему депутату из Чесменского района Челябинской области Гургену Мурадяну за сексуальные связи с подростками, мошенничество и незаконное хранение боеприпасов, пишет портал 74.ru.

Выяснилось, что злоумышленник вступал в интимные отношения с девочками 13–15 лет. Потерпевшими признаны три школьницы. Все происходило в офисе компании экс-депутата в поселке Светлом.

Одна из жертв педофила соглашалась на половые акты за вознаграждение. По словам местных жителей, многие знали о пристрастиях Мурадяна.

За интим со школьницами мужчина приговорили к 17 годам колонии строгого режима. За другие преступления ему предстоит отсидеть 5 лет и 2 месяца колонии общего режима.