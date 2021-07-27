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Вторник, 27 июля, 2021
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На Урале мужчину похоронили заживо из-за долга в 500 рублей

Никита Брыкин
На Урале мужчину похоронили заживо из-за долга в 500 рублей
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В городе Карпинске Свердловской области молодого человека за долги похоронили заживо, пишет портал «E1.ru».

Инцидент произошел в июле 2016 года. По версии следствия, обвиняемый с подельником похитили мужчину, чтобы заставить его вернуть 500 рублей. Пленника вывезли в лес в районе поселка Сосновка и начали избивать.

Там злоумышленник под угрозой убийством заставили жертву себе могилу.

«Когда он остановился, похитители потребовали копать глубже», – рассказали в пресс-службе областного СК.

Чтобы жертва не заявила в полицию, мужчины решили убить его. В итоге мужчину скинули его в яму и засыпали землей. Возбуждено уголовные дела.

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