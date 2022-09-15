На Урале мужчина зверски убил приятеля, не смывшего за собой в туалете

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Кировграда на Урале, которого обвинили в убийстве друга из-за бытового конфликта, пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел 10 сентября. По версии следствия, приятели собрались, чтобы распить спиртные напитки. До застолья гость решил сходить помыть руки. Однако в туалете было не убрано – хозяин жилья не удосужился это сделать.

Гость начал предъявлять претензии, в ответ на что мужчина его попросту «послал». Злоумышленник вышел из себя и принялся избивать жертву руками, ногами и стулом. В итоге потерпевший скончался.

Подозреваемого задержали, он уже признал вину. Решается вопрос о его заключении под стражу.