На Урале мать вскрыла цинковый гроб, чтобы узнать причину смерти бойца СВО

В городе Каменск-Уральский уже неделю не могут похоронить бойца СВО, сообщает портал E1.ru.

Цинковый гроб с телом 47-летнего контрактника Вячеслава Сараева доставили на родину ещё 25 января. Готовились к похоронам, но мать настояла на том, чтобы вскрыть гроб.

Она хотела убедиться, что на нем нет следов от ранений. Но пожилой женщине отказали. По словам родственников, чтобы добиться разрешения на вскрытие гроба, они обошли все инстанции: городскую администрацию, военкомат и прокуратуру, сообщают журналисты.

Гроб вскрыли в присутствии сотрудников полиции. На теле мужчины нашли ожоги и гематомы.

Официальная причина смерти, написанная в справке, сердечная недостаточность. Другими словами, боец погиб от испуга.

Родственники не верят в это. Они заявляют, что с сердцем проблем у Вячеслава не было, он работал на заводе, прошёл медкомиссию в военкомате.

Также, по словам родных, с ними связывался командир мужчины, он заявил, что Сараев погиб от ранений.

Близкие переживают, что из-за посмертного диагноза бойца мама Вячеслава не получит «путинские» выплаты. Речь идет о 5 миллионах рублей. Ведь в законе сказано, что они положены родственникам военнослужащих, которые погибли из-за увечий или заболеваний, полученных при выполнении воинских задач.