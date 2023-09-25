На Урале боец ММА одним ударом убил участника СВО

В Челябинской области задержали 19-летнего бойца MMA, по вине которого погиб участник спецоперации, сообщили в группе «Плохие новости» в VK.

Как рассказала жена покойного, Максим Никитин заступился за бывшую одноклассницу, которую молодой человек начал таскать за волосы в поселке Каолиновый. Вскоре боец смешанных единоборств ударил ветерана СВО в горло. Он упал, ударился головой о тротуар и потерял сознание. Вскоре мужчина умер в больнице.

Супруга отметила, что Никитин принимал участие в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер», также бывал в командировках на Северном Кавказе. У военного много наград, среди которых «За взятие Попасной».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».