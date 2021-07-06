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Вторник, 6 июля, 2021
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На улице Зубковой в Рязани накрыли наркопритон

Елена Лобанова
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В Рязани накрыли наркопритон, который находился на улице Зубковой. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Притон организовал в своей квартире 32-летний мужчина. Временами к нему приходили гости для совместного употребления наркотиков. Ранее хозяин квартиры был судим за незаконный оборот наркотиков и грабеж. 

Оперативники зашли в квартиру и задержали двух мужчин и двух девушек. Все четверо находились в состоянии наркотического опьянения. 

Правоохранители изъяли производное производное N-метилэфедрона и приспособления для его употребления. Против мужчина возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков в значительном размере) и ч. 1 ст. 232 УК РФ (организация либо содержания притона для потребления наркотических средств). Гостей наркопритона привлекут к административной ответственности за употребление наркотиков без назначения врача.

  • На улице Зубковой в Рязани накрыли наркопритон
  • На улице Зубковой в Рязани накрыли наркопритон
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