На улице Трубежной в Рязани сгорел 3-этажный жилой дом

Пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области сообщила подробности ночного пожара на улице Трубежной в Рязани.

Сообщение о возгорании поступило 23 октября в 02:05. Горел трёхэтажный жилой дом. Через три минуты на место прибыл расчёт из пожарной части № 1, находящейся в километре от места происшествия.

В общей сложности пожар тушили 31 человек, 6 единиц техники. В 02:45 возгорание локализовано, в 04:36 пожар полностью ликвидирован.

Огнём повреждены кровля жилого дома, 2 и 3 этажи, хозяйственная постройка. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Люди не пострадали.