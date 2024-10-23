Среда, 23 октября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

На улице Трубежной в Рязани сгорел 3-этажный жилой дом

Дата публикации

Алексей Самохин
Фото: vk.com/rzn_life_vk

Пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области сообщила подробности ночного пожара на улице Трубежной в Рязани.

Сообщение о возгорании поступило 23 октября в 02:05. Горел трёхэтажный жилой дом. Через три минуты на место прибыл расчёт из пожарной части № 1, находящейся в километре от места происшествия.

В общей сложности пожар тушили 31 человек, 6 единиц техники. В 02:45 возгорание локализовано, в 04:36 пожар полностью ликвидирован.

Огнём повреждены кровля жилого дома, 2 и 3 этажи, хозяйственная постройка. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Люди не пострадали.

Новости рубрики
Новости Рязани и области

В пунктах приёма платежей РГМЭК работают волонтёры

С понедельника во всех пунктах оплаты РГМЭК начали работать волонтёры. Они помогают жителям регистрироваться...
Новости Рязани и области

Прокуратура проверяет причины аварийного отключения отопления в Подвязьевском поселении

Выяснилось, что причиной аварии стал высокий износ системы теплоснабжения в поселке. 
Новости Рязани и области

В квартире в центре Рязани нашли гниющий труп

Когда спасатели и полицейские вскрыли дверь, они обнаружили мёртвым хозяина квартиры.
Новости Рязани и области

В Захаровском районе многодетная семья осталась без крыши над головой после пожара

Из-за неисправной проводки дом был полностью уничтожен огнём.