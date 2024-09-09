Понедельник, 9 сентября, 2024

На улице Пойменной открылась новая спортивная площадка

Автор: 7info7

Опубликовано

фото администрации Рязани

В Рязани на улице Пойменной прошел добрососедский праздник в честь открытия спортивной площадки, благоустроенной в рамках проекта местных инициатив. Об этом сообщается на сайте администрации.

В открытии приняли участие первый заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Антон Астафьев, представители управления общественных отношений аппарата администрации г. Рязани, подрядной организации, активисты, жители. Концертную программу поддержали творческие коллективы МКЦ.

Проект реализован по предложению ТОС «Улица Пойменная». Улица Пойменной уже становился участником местных инициатив. Благодаря первому проекту на общественном пространстве была благоустроена современная детская игровая площадка

На улице Пойменной открылась новая спортивная площадка
На улице Пойменной открылась новая спортивная площадка
На улице Пойменной открылась новая спортивная площадка

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