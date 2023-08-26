На улице Почтовой полицейские поймали объявленного в федеральный розыск мужчину

Вечером 25 августа на улице Почтовой в Рязани полицейские задержали 35-летнего жителя Шиловского района, который находится в федеральном розыске. Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД России по региону.

Полицейские во время патрулирования обратили внимание на мужчину, который по приметам был похож на описанного в ориентировке злоумышленника. Как оказалось, прохожий действительно объявлен в федеральный розыск как подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Злоумышленника доставили в отдел полиции.