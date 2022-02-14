-3.1 C
Рязань
Понедельник, 14 февраля, 2022

На улице Новосёлов Рязани перекрыли движение из-за ДТП

spot_img
На главнуюНовости Рязани

На улице Новосёлов Рязани перекрыли движение из-за ДТП

7info

Вечером 14 февраля в Рязани перекрыли движение транспорта на кругу у дома № 62 по улице Новосёлов, сообщает группа «АвтоБлог Рязань».

По словам очевидца, информация актуальна на 20.10. Подробности аварии выясняются.

На улице Новосёлов Рязани перекрыли движение из-за ДТП

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяГубернатор Рязанской области провёл откровенный разговор с представителями профсоюзов
Комментарии для сайта Cackle
spot_img