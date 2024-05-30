На улице Крупской в Рязани ребёнок упал со второго этажа

На улице Крупской в Рязани из окна квартиры на втором этаже выпал малолетний ребёнок. Прокуратура Московского района города проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники прокуратуры дадут оценку надлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию ребёнка.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Также доследственная проверка проводится сотрудниками Следственного комитета. Сообщается, что мальчик 2022 года рождения госпитализирован, юному пациенту оказывается медпомощь.