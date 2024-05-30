Четверг, 30 мая, 2024

На улице Крупской в Рязани ребёнок упал со второго этажа

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/prokrzn

На улице Крупской в Рязани из окна квартиры на втором этаже выпал малолетний ребёнок. Прокуратура Московского района города проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники прокуратуры дадут оценку надлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию ребёнка.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Также доследственная проверка проводится сотрудниками Следственного комитета. Сообщается, что мальчик 2022 года рождения госпитализирован, юному пациенту оказывается медпомощь.

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