На улице Кальная в Рязани остановили нетрезвого водителя

Автопатруль отдельного батальона ППСП УМВД по Рязанской области 11 октября около 10 часов вечера на улице Кальная обратил внимание на странную манеру передвижения ВАЗ-2107. Полицейские остановили подозрительную машину.

При проверке документов водителя выяснилось, что за рулём был 37-летний житель областного центра с признаками наркотического опьянения.

На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, водителю предложили пройти медосвидетельствование на состояние опьянения, однако тот ответил отказом.

В отношении рязанца сотрудники ГИБДД составили административный протокол за отказ от медицинского освидетельствования. Нарушителю грозит штраф в 30 тысяч рублей с лишением права управления ТС на срок от полутора до двух лет.

Нарушителя отстранили от управления авто с составлением соответствующего протокола.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram