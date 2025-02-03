На улице Халтурина в Рязани увеличится количество парковочных мест

В Рязани на улице Халтурина планируют расширить количество парковочных мест. Об этом сообщается на официальном сайте горадминистрации.

Во время своего традиционного объезда Рязани мэр города Виталий Артёмов рассмотрел вопросы, касающиеся организации новых парковочных пространств на улице Халтурина. Внимание было обращено на то, что эта улица является местом расположения медицинских учреждений, которые обслуживают пациентов из всей Рязанской области.

Артёмов поручил разработать инициативы для увеличения количества парковочных мест.

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Ранее стало известно, что на Куйбышевском шоссе до 18 февраля не будут работать светофоры, на улице Большой запретят парковку для некоторых автомобилей.