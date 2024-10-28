На главнуюНовости Рязани и области На улице Халтурина произошло ДТП Дата публикации 28.10.2024 17:20 Валерия Мединская Поделиться VKTelegramWhatsAppViberРаспечататьTwitterEmail Вечером в понедельник, 28 октября, в Рязани на улице Халтурина произошло ДТП. Столкнулись «Лада Гранта» и «Шевроле», передают 7info очевидцы. Всё произошло примерно в 17 часов. Подробности уточняются. Новости рубрики Новости Рязани и области В Пронском районе пожарные спасли жилой дом За сутки пожарно-спасательными подразделениями Рязанской области ликвидировано 7 пожаров, пострадавших нет, сообщает телеграм-канал ведомства. Новости Рязани и области Падение мужчины с 24-го этажа на Касимовском шоссе попало на видео Напомним, ЧП случилось вечером 24 октября в доме № 35 по Касимовскому шоссе. Новости Рязани и области В Рязанской области дорожники привели к нормативу 50 км федеральных трасс Основной фронт работ, которые проводило подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор Москва – Волгоград, был сконцентрирован на автомобильной дороге Р-132 «Золотое кольцо».