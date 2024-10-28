Понедельник, 28 октября, 2024
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На улице Халтурина произошло ДТП

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Валерия Мединская

Вечером в понедельник, 28 октября, в Рязани на улице Халтурина произошло ДТП. Столкнулись «Лада Гранта» и «Шевроле», передают 7info очевидцы.

Всё произошло примерно в 17 часов. Подробности уточняются.

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