Четверг, 27 июля, 2023
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На улице Есенина в Рязани произошло массовое ДТП

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Фото: телеграмм-канал «RZN LIFE»

В четверг, 27 июля, около 17:00 на пересечении улиц Есенина и Фирсова в Рязани произошло массовое ДТП.

Фото аварии опубликовал телеграмм-канал «RZN LIFE». Официальной информации о пострадавших нет.

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