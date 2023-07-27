На главнуюНовости Рязани 27.07.2023 17:07 На улице Есенина в Рязани произошло массовое ДТП 7info 2 Фото: телеграмм-канал «RZN LIFE» В четверг, 27 июля, около 17:00 на пересечении улиц Есенина и Фирсова в Рязани произошло массовое ДТП. Фото аварии опубликовал телеграмм-канал «RZN LIFE». Официальной информации о пострадавших нет. Новости партнёров Читайте также В Рязани ограничат движение по 1-му Тракторному проезду На ремонт манежа «Юность» в Рязани выделили дополнительные 10,5 миллионов рублей Бывший вице-губернатор области Игорь Греков останется под стражей Житель Скопинского района получил 8,5 лет колонии за убийство матери В Рязанском областном суде началось рассмотрение апелляционной жалобы Игоря Грекова За первую половину 2023 года в Рязанской области произвели 317 тысяч тонн молока В Рязани собирают подписи против изменений в маршруте №33 Из РГУ уволилась главный ботаник Рязанской области Марина Казакова ДТП в РязаниЛента новостей РязаньНовости города Рязани Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика В Рязани ограничат движение по 1-му Тракторному проезду В связи с капитальным ремонтом участка тепловых сетей движение по 1-му Тракторному проезду будет ограничено. На ремонт манежа «Юность» в Рязани выделили дополнительные 10,5 миллионов рублей Из регионального бюджета на ремонт манежа выделили почти 10,5 млн. рублей, сообщает пресс-служба администрации города. Бывший вице-губернатор области Игорь Греков останется под стражей Суд отклонил апелляционную жалобу Игоря Грекова. Житель Скопинского района получил 8,5 лет колонии за убийство матери 54-летний житель Скопинского района приговорен к 8,5 годам колонии строгого режима за убийство матери. В Рязанском областном суде началось рассмотрение апелляционной жалобы Игоря Грекова 27 июля в рязоблсуде пройдет рассмотрение жалобы бывшего вице-губернатора области Игоря Грекова. За первую половину 2023 года в Рязанской области произвели 317 тысяч тонн молока Минсельхоз региона подвел итоги производства продукции АПК в первом полугодии. В Рязанской области похоронят 22-летнего десантника Воина похоронят в 12 часов на Аллее Славы кладбища в Новомичуринске. В 11 часов начнётся отпевание в храме села Маклаково. В Рязани собирают подписи против изменений в маршруте №33 В маршрутках №33 и на сайте Change.org появились обращения о сборе подписей против сокращения и изменения маршрута. В Христорождественском соборе Рязани прозвучат «Литургия» и «Всенощная» Сергея Рахманинова Духовные произведения исполнит московский академический хор Мособласти в рамках фестиваля "Русская опера". Врач Малиновская рассказала, как вишнёвая наливка помогает бороться с последствиями COVID-19 По словам специалиста, обыкновенная вишня содержит значительное количество веществ, которые снижают свертываемость крови, мешают образованию тромбов. В рязанском автобусе молодой парень упал на пол из-за жары По словам рязанца, инцидент случился в 11 часов, когда на улице было плюс 27 градусов. В салоне автобуса термометр показывал плюс 34. Рязанская область окажет содействие в развитии системы ДОСААФ Руководитель ДОСААФ России посетил региональное отделение общества, ознакомился с его возможностями и обсудил текущую работу