Взрыв в здании ТЦК в городе Каменец-Подольский стал пятым подобным случаем за последние несколько месяцев, подсчитал Mash.

Предварительно, в результате сегодняшнего ЧП погиб один человек, еще четверо пострадали.

Еще четыре эпизода нападений на ТЦК:

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в Павлограде;

в Ровно, где 21-летний парень пронес взрывчатку в рюкзаке, пострадали восемь сотрудников ТЦК;

в Одессе, где бармен заложил СВУ возле здания, погиб военком, пострадали трое сотрудников ТЦК;

в Бердичеве Житомирской области девушка бросила взрывчатку возле входа.

В результате действий украинки никто не пострадал. Она аргументировала свои действия местью за отца, которого насильно забрали на фронт, где он погиб.

ТЦК — территориальные центры комплектования, аналог военкоматов на Украине. Его сотрудники «прославились» насильственными методами мобилизации.