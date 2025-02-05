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Изображение от Rochak Shukla на Freepik
Новости мира

На Украине взорвали пять военкоматов за последние пару месяцев

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Взрыв в здании ТЦК в городе Каменец-Подольский стал пятым подобным случаем за последние несколько месяцев, подсчитал Mash.

Предварительно, в результате сегодняшнего ЧП погиб один человек, еще четверо пострадали.

Еще четыре эпизода нападений на ТЦК:

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  • в Павлограде;
  • в Ровно, где 21-летний парень пронес взрывчатку в рюкзаке, пострадали восемь сотрудников ТЦК;
  • в Одессе, где бармен заложил СВУ возле здания, погиб военком, пострадали трое сотрудников ТЦК;
  • в Бердичеве Житомирской области девушка бросила взрывчатку возле входа.

В результате действий украинки никто не пострадал. Она аргументировала свои действия местью за отца, которого насильно забрали на фронт, где он погиб.

ТЦК — территориальные центры комплектования, аналог военкоматов на Украине. Его сотрудники «прославились» насильственными методами мобилизации.

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© Информационное агентство 7info

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