На Украине взорвали пять военкоматов за последние пару месяцев

Взрыв в здании ТЦК в городе Каменец-Подольский стал пятым подобным случаем за последние несколько месяцев, подсчитал Mash.
Предварительно, в результате сегодняшнего ЧП погиб один человек, еще четверо пострадали.
Еще четыре эпизода нападений на ТЦК:
- в Павлограде;
- в Ровно, где 21-летний парень пронес взрывчатку в рюкзаке, пострадали восемь сотрудников ТЦК;
- в Одессе, где бармен заложил СВУ возле здания, погиб военком, пострадали трое сотрудников ТЦК;
- в Бердичеве Житомирской области девушка бросила взрывчатку возле входа.
В результате действий украинки никто не пострадал. Она аргументировала свои действия местью за отца, которого насильно забрали на фронт, где он погиб.
ТЦК — территориальные центры комплектования, аналог военкоматов на Украине. Его сотрудники «прославились» насильственными методами мобилизации.