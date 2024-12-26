На Украине взялись за командира ВСУ, который распял подчиненного

Командир одного из взводов 211 понтонно-мостовой бригады старший лейтенант ВСУ Владислав Пастух получил подозрение в издевательстве над солдатами, пишет «Страна.ua» со ссылкой на Госбюро расследований.
Следствие установило множество фактов применения им неуставных мер воздействия на подчиненных.
По данным СМИ, в феврале Пастух избил солдата за употребление алкоголя. Затем подчиненные по его приказу раздели потерпевшего и продолжили его бить.
Других солдат Пастух избивал за обращение на «ты» или жалобы на условия проживания. Сейчас он в бегах.