На Украине взялись за командира ВСУ, который распял подчиненного

Командир одного из взводов 211 понтонно-мостовой бригады старший лейтенант ВСУ Владислав Пастух получил подозрение в издевательстве над солдатами, пишет « Страна.ua » со ссылкой на Госбюро расследований.

Следствие установило множество фактов применения им неуставных мер воздействия на подчиненных.

По данным СМИ, в феврале Пастух избил солдата за употребление алкоголя. Затем подчиненные по его приказу раздели потерпевшего и продолжили его бить.

«Этого же солдата через месяц он избил и повесил на крест в Авдеевке, где тот провисел около четырех часов», – говорится в публикации.

Других солдат Пастух избивал за обращение на «ты» или жалобы на условия проживания. Сейчас он в бегах.