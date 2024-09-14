На Украине произошла экологическая катастрофа, Киев под угрозой

Украинцам и так хватало проблем с электроэнергией, а тут ещё случилась экологическая катастрофа. В реках Сейм и Десна вода стала чёрной, массово гибнет рыба. По словам чиновников и экспертов, «чёрная вода» вскоре дойдёт до Киева, и тогда жителям города придётся вновь столкнуться с трудностями. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Сообщения о загрязнении появились ещё в середине августа. Первые признаки обнаружили в реке Сейм, а затем загрязнение достигло реки Десна. Вода стала чёрной, появился запах гнили и аммиака, и по реке всплыла мёртвая рыба. Согласно данным, в Сумской области погибло 12 тонн рыбы, а в Черниговской — 19 тонн.

При этом власти практически ничего не сделали, чтобы предотвратить загрязнение. Местные жители забили тревогу ещё в середине августа, однако официальные заявления появились лишь к концу месяца, когда скрывать проблему уже было невозможно. Начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский заявил: «За неделю городские службы смогли установить только одну аэрационную установку и поставить предупреждающие знаки на пляжах. Команда для очистки берегов и реки от мёртвой рыбы так и не была создана. Места для захоронения рыбы тоже не определены». Теперь загрязнение движется к Киеву, вызывая панику среди чиновников.

Заместитель директора «Киевводоканала» Владимир Костюк сообщил, что из-за загрязнения реки Десна Киеву придётся использовать альтернативные источники водоснабжения. Сейчас Десна обеспечивает 70% питьевой воды для города, но в худшем случае придётся переключиться на Днепровскую станцию и артезианские источники, хотя они не смогут полностью покрыть потребности Киева.

Заявление Костюка вызвало общественное беспокойство, и «Киевводоканалу» пришлось его уточнить. Представители предприятия заверили, что ситуация под контролем, а Костюк озвучил лишь самый пессимистичный сценарий. В официальном заявлении компании говорилось, что вероятность такого исхода мала.

Эти заявления прозвучали, когда загрязнение уже прошло Чернигов и приблизилось к Киевской области. По оценкам, загрязнённая вода достигнет Киева 14–16 сентября. По данным Гидрометцентра на 13 сентября, загрязнение уже вплотную подошло к границе Киевской области, а вода в окрестностях села Моровск, всего в 20 км от этой границы, уже потемнела.

Власти начали предупреждать население в конце августа, закрыв для посещения реку Десна в Киевской области. Было запрещено купаться, рыбачить и переправляться на лодках. Понимая, что реальной помощи от властей ждать не приходится, киевляне уже начали запасаться питьевой водой. Компании по доставке воды отмечают рост спроса: люди заказывают больше бутылей, чем месяц назад, и стараются делать запасы.

Несмотря на то что экологическая катастрофа продолжается уже почти месяц, активно обсуждать её начали только после того, как загрязнение приблизилось к Киеву. Причина загрязнения до сих пор не установлена, но предварительные оценки говорят, что восстановление биоразнообразия в реках Сейм и Десна займёт 2-3 года. Государственная экологическая инспекция Украины оценила ущерб более чем в 400 миллионов гривен, и эти цифры могут быть не окончательными.