На Украине изнасиловали фитнес-тренера, пожелавшего смерти военкому

В украинских соцсетях распространилась история фитнес-тренера из Одессы, который заявил, что его изнасиловали после конфликта с сотрудником ТЦК (военкомат на Украине), пишет Mash.
В июле представители ТЦК пришли в один из фитнес-клубов за потенциальными призывниками, однако получили отпор от тренера. По одной из версий, спортсмен пожелал одному из сотрудников «сдохнуть на фронте».
Вскоре его избил активист по прозвищу Ганул и увез в военкомат. Теперь же появилось видео, на котором потерпевший запечатлен в лесу привязанным к дереву.
Видео с его участием нет возможности опубликовать по этическим соображениям.