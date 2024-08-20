На Украине изнасиловали фитнес-тренера, пожелавшего смерти военкому

В украинских соцсетях распространилась история фитнес-тренера из Одессы, который заявил, что его изнасиловали после конфликта с сотрудником ТЦК (военкомат на Украине), пишет Mash.

В июле представители ТЦК пришли в один из фитнес-клубов за потенциальными призывниками, однако получили отпор от тренера. По одной из версий, спортсмен пожелал одному из сотрудников «сдохнуть на фронте».

Вскоре его избил активист по прозвищу Ганул и увез в военкомат. Теперь же появилось видео, на котором потерпевший запечатлен в лесу привязанным к дереву.

«Я *****, меня только что (изнасиловали. – Прим. Ред.), я буду служить в Вооруженных силах Украины», – сказал фитнес-тренер.

Видео с его участием нет возможности опубликовать по этическим соображениям.