Вторник, 20 августа, 2024

На Украине изнасиловали фитнес-тренера, пожелавшего смерти военкому

Автор: powder

Опубликовано

В украинских соцсетях распространилась история фитнес-тренера из Одессы, который заявил, что его изнасиловали после конфликта с сотрудником ТЦК (военкомат на Украине), пишет Mash.

В июле представители ТЦК пришли в один из фитнес-клубов за потенциальными призывниками, однако получили отпор от тренера. По одной из версий, спортсмен пожелал одному из сотрудников «сдохнуть на фронте».

Вскоре его избил активист по прозвищу Ганул и увез в военкомат. Теперь же появилось видео, на котором потерпевший запечатлен в лесу привязанным к дереву.

«Я *****, меня только что (изнасиловали. – Прим. Ред.), я буду служить в Вооруженных силах Украины», – сказал фитнес-тренер.

Видео с его участием нет возможности опубликовать по этическим соображениям.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Центр кузнечного ремесла планируют построить в Рязани

Жара до 30°C ожидается в Рязанской области на предстоящей неделе

Житель Сасовского района нанес смертельные травмы знакомому. Возбуждено уголовное дело

Краснокнижную птицу сфотографировали в Рязанской области

Губернатор Рязанской области посетил усадьбу Павлова и пообещал ее преображение

Рязанские аграрии приступили к уборке овощей

13-летнего подростка за рулем мопеда задержали сапожковские полицейские

Для детей из Курска подготовят места в рязанских школах

Появилась программа мероприятий в честь Дня города

Конопляные поля сожгли в семи районах Рязанской области

Стали известны подробности гибели актёра Евгения Шишова в Курской области

Отвлекающий манёвр: политолог рассказал о хитром плане США в Курской области