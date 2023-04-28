На участие в предварительном голосовании «Единой России» в Рязани подано 302 заявления

Подведение предварительных итогов предварительного голосования «Единой России» состоялось на базе Штаба общественной поддержки. Основные данные озвучила председатель организационного комитета Елена Митина.

«Проведение предварительного голосования – это наша уставная норма. «Единая Россия» – единственная партии, которая так открыто и масштабно определяет кандидатов перед основными выборами. Это возможность появления новых лиц и новых идей. На выборах всех уровней мы советуемся с нашими жителями: кого выдвигать, кого они видят в качестве своих будущих представителей», – рассказала Елена Митина.

Для избирателей предварительное голосование – это возможность увидеть своих кандидатов, выслушать их предложения и внести свои для развития той или иной территории.

Старт предварительному голосованию по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Рязанской городской Думы был дан 3 марта на заседании президиума регионального политического совета. Был сформирован состав организационного комитета из 14 человек: более 30% – представители общественных организаций, свыше 20% – представители региональных средств массовой информации.

Подать документы для участия как лично, так и онлайн могли партийные и беспартийные лица, являющие гражданами РФ.

Прием документов участников предварительного голосования стартовал 8 марта. Всего подано 302 заявления. Из них зарегистрированы 228 человек, на рассмотрении – 34. 40 человек написали заявления о снятии своей кандидатуры.

По одномандатным избирательным округам подано 119 заявлений. По внутримуниципальной группе – 143.

Больше всего человек подали заявления по округу №3 – 16. Меньше всего – по 6 человек – выразили желание стать кандидатами по округам №№ 7 и 8.

Организационный комитет зарегистрировал 181 кандидата предварительного голосования «Единой России».

Среди подавших заявления 57% мужчин и 43% женщин.

Средний возраст кандидатов – 40 лет. Больше всего кандидатов возрастной категории от 41 до 60 лет (51%). Молодых людей до 25 лет – 12%, от 26 до 40 лет – 30%, представителей старшего поколения – 7%.

Среди кандидатов – представители разных сфер деятельности: образования, культуры, органов власти, общественно-политических организаций, промышленности, здравоохранения, сельского хозяйства, бюджетники, студенты, предприниматели, пенсионеры. Есть среди кандидатов волонтеры, участники СВО.

Все зарегистрированные кандидаты должны до 12 мая разместить видеоконтент в своем личном кабинете на сайте pg.er.ru не менее двух видеороликов по соответствующих темам: рассказать о себе и обозначить причины желания стать депутатом от «Единой России» либо рассказать о планах депутатской деятельности.

Агитационный период для кандидатов завершится 21 мая. До 26 мая продолжается регистрация избирателей на предварительном голосовании «Единой России». Зарегистрироваться можно, пройдя аутентификацию на сайте «Госуслуги». Это сделано для защиты персональных данных избирателей и легитимности процедуры.

Само голосование состоится с 22 по 28 мая. Принять участие в электронном предварительном голосовании «Единой России» могут все граждане старше 18 лет. Важное условие – они должны быть зарегистрированы на территории населенного пункта, где пройдут выборы