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Четверг, 24 марта, 2022

На трёх улицах в центре Рязани отключат холодную воду 25 марта

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На трёх улицах в центре Рязани отключат холодную воду 25 марта

Александр Ильин
Изображение Jonas KIM с сайта Pixabay

В пятницу, 25 марта, на трёх улицах в центре Рязани не будет холодной воды, сообщает пресс-служба горадминистрации. 

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С 9:30 по 17:00 воду отключат по адресам:

  • улица Высоковольтная, дом №5 корпус 1; 
  • улица Дзержинского, дома с 4 по 18 по чётной стороне, с 7 по 13 по нечётной, – нечетная сторона, 11 (онкодиспансер), 6 (ОГАУДО ДТКД), 8, 16А (детская поликлиника №1). 
  • Троллейбусный переулок, дома №№ 4, 6.

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе. Их проведут сотрудники Водоканала.

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