На трёх улицах Рязани во вторник отключили холодную воду

Во вторник, 25 января, три улицы Рязани остались без холодной воды, информирует пресс-служба городской администрации.

Причина – проведение ремонтных работ на водопроводе. Сотрудники МП «Водоканал Рязани» приступили к ним в 09.30.

До 18.00 воды не будет по следующим адресам:

улица Дзержинского, дом 16, дом 16а, дом 18, дом 30, дом 32;

улица Троллейбусный переулок, дом 3, дом 4, дом 6;

улица Шевченко, дом 18 (детский сад №139).

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В мэрии проинформировали, что подвоз технической воды будет организован по адресу: улица Троллейбусный переулок, дом 4.