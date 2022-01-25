-20 C
Рязань
Вторник, 25 января, 2022
spot_img
На главнуюНовости Рязани

На трёх улицах Рязани во вторник отключили холодную воду

7info7

Во вторник, 25 января, три улицы Рязани остались без холодной воды, информирует пресс-служба городской администрации.

Причина – проведение ремонтных работ на водопроводе. Сотрудники МП «Водоканал Рязани» приступили к ним в 09.30.

До 18.00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Дзержинского, дом 16, дом 16а, дом 18, дом 30, дом 32;
  • улица Троллейбусный переулок, дом 3, дом 4, дом 6;
  • улица Шевченко, дом 18 (детский сад №139).
Реклама

В мэрии проинформировали, что подвоз технической воды будет организован по адресу: улица Троллейбусный переулок, дом 4.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,882ЧитателиЧитать
1,517ЧитателиЧитать
spot_img