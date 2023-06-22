Четверг, 22 июня, 2023
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На трассе М5 под Рязанью перевернулась Газель

7info7

22 июня на трассе М5 под Рязанью перевернулась Газель. Об этом 7info сообщил очевидев ДТП.

Всё случилось в Рыбновском районе в районе реки Пилис.

Подробности случившегося уточняются.

На трассе М5 под Рязанью перевернулась Газель
На трассе М5 под Рязанью перевернулась Газель

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