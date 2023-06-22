На главнуюНовости Рязани 22.06.2023 18:05 На трассе М5 под Рязанью перевернулась Газель 7info7 22 июня на трассе М5 под Рязанью перевернулась Газель. Об этом 7info сообщил очевидев ДТП. Всё случилось в Рыбновском районе в районе реки Пилис. Подробности случившегося уточняются. Новости партнёров Читайте также Гусеницы шелкопряда стали появляться в квартирах рязанцев Диетолог назвала продукты, которые способствуют улучшению настроения Под Рязанью обнаружили водоём с мёртвой рыбой Скончался бывший актёр Рязанского ТЮЗа Борис Халисов В Сасове росгвардеец спас на пожаре семью с ребёнком Дмитрий Кожин уходит с поста начальника управления энергетики и ЖКХ мэрии Рязани В Рязани планируют установить бюсты Гагарина, Нахимова, Чкалова и Пушкина Специалист рассказал об опасности обработки лесных массивов от непарного шелкопряда в Рязанской области Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика Гусеницы шелкопряда стали появляться в квартирах рязанцев Снимки сделаны 22 июня в квартире на 5 этаже одного из домов в Дашково-Песочне. Диетолог назвала продукты, которые способствуют улучшению настроения Правда, злоупотреблять ими не следует. Под Рязанью обнаружили водоём с мёртвой рыбой Снимки сделаны на базе «Лотос» в Турлатове. Скончался бывший актёр Рязанского ТЮЗа Борис Халисов Его не стало на 83-м году жизни. В Сасове росгвардеец спас на пожаре семью с ребёнком Мужчина вывел из горящего дома супругов и их восьмилетнюю дочь, помог вынести вещи первой необходимости и отогнать автомобиль подальше от огня. Дмитрий Кожин уходит с поста начальника управления энергетики и ЖКХ мэрии Рязани Причины, по которым чиновник уходит из мэрии, не называются. Дождь, гроза и град ожидаются 23 июня в отдельных районах Рязанской области Днём воздух в регионе прогреется до 25 градусов. Сбер начал выдавать ипотеку на ИЖС под залог земельного участка под строительство в Рязанской области Банк не требует привлечения поручителей или залога иной недвижимости в качестве дополнительного обеспечения на период строительства. «Открытие Авто»: китайцы продолжают фантастически быстро расширять модельную гамму автомобилей в ЦФО В топ-5 майских продаж вошли марки LADA, Haval, Chery, Geely и Kia. Более 650 человек воспользовались интерактивными справочными видеотерминалами на железнодорожных вокзалах Рязани с начала года Современные интерактивные устройства в залах ожидания позволяют пассажирам оперативно получить ответ на любой вопрос о движении поездов и работе вокзального комплекса. В рязанской Горроще вандал испортил автомобиль Инцидент произошёл сегодня рано утром. В Рязанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В чрезвычайном ведомстве напомнили, что в условиях засухи и жаркой погоды трава и лесная подстилка загораются как порох.