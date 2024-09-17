На ТНТ выходит криминальная комедия «Дино» с Алексеем Розиным и Любовью Толкалиной

30 сентября в 20:00 на телеканале ТНТ состоится премьера криминальной комедии «Дино» (16+) от компании Good Story Media («Мир! Дружба! Жвачка!», «Батя», «Праздники» и др.) Бандита Дино когда-то считали человеком, способным безжалостно выбить долги из кого угодно. 90-е давно закончились, и теперь он живет отшельником в глухой провинции. Однако в силу обстоятельств герой вынужден вернуться в большой город к своей старой «профессии», но теперь ему предстоит рассчитаться со своими долгами и попытаться вернуть любовь всей жизни. Главные роли в сериале исполнили Алексей Розин и Любовь Толкалина, а режиссерское кресло занял дебютант Тимофей Шарипов.

По словам авторов, «Дино» — это история о попытке человека снова пройти свой путь, чтобы в итоге совершить правильный выбор. Главному герою придётся столкнуться как с современными реалиями, там и с реликтовыми 90-ми, которые где-то адаптировались, где-то зачахли, но всё равно «глубоко пустили корни в нашу действительность». А Дино, как проводнику между этими двумя мирами, ещё раз придется пройти проверку своих жизненных принципов.

Сериал «Дино» состоит из 17 получасовых эпизодов. На старте сезона главный герой в каждой из серий будет пытаться выбивать долги из одного из представителей «кровавых девяностых», однако по мере развития сюжета история будет раскрываться по-новому и усложняться. Зрителей ждут оригинальные постановочные решения, а также галерея ярких и самобытных образов, созданных актерами и авторами сериала.

В качестве креативного продюсера и соавтора сценария проекта выступил Алексей Иванов, известный по работе над первыми двумя сезонами сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», «Физрук» и пилотом «Я иду искать» (приз за «лучший сценарий» на Фестивале сериалов «Пилот» в 2023 году). В сценарную группу также вошли: Роман Маслов, Александр Мамедов, Иван Старостин и Алексей Корда. В режиссерском кресле дебютировал Тимофей Шарипов (креативный продюсер сериалов «Прелесть», «Территория», «Улица»). Оператор-постановщик – Янис Андреевс («Вика – Ураган», «Территория», «Я не шучу»).

В ролях: Алексей Розин, Любовь Толкалина, Артур Бесчастный, Елизавета Кононова, Андрей Гальченко, Всеволод Володин, Екатерина Хомчук, Олег Васильков и др.

Алексей Иванов, сценарист и креативный продюсер: «С одной стороны, тему криминальных девяностых в кино исследовали достаточно часто, с другой – в нашем сериале есть свежий подход к ней. Мы показываем тех самых авторитетов из девяностых в нынешних реалиях в разных состояниях с типичными человеческими проблемами. И в финале это всё приходит к мысли о нашем отношении к девяностым, о месте этих людей в нынешнем времени, что и является основным посылом сериала. Так что обязательно досмотрите до конца. Для нас было важным соблюсти баланс смешного и интересного. Чтобы история одновременно и увлекала зрителя, и веселила его. Надеюсь, что у нас это получилось».

Тимофей Шарипов, режиссёр: «Для меня это история про отношение к миру. Дино – это человек, который запрыгнул из девяностых в современность будто на машине времени. На первый взгляд кажется, что концепт в том, что динозавр из девяностых вдруг попал в наше классное время, и ввыглядит в нём смешно и неуместно. Но у нашего героя есть такие черты характера, которые показывают, что именно он как раз в адеквате, а мир вокруг сходит с ума даже больше, чем раньше».

Алексей Розин, актёр: «Мой герой – человек принципов, но застрявший в прошлом. Он так и не прожил его, и в поэтому пытается сделать сейчас. В каком-то смысле он старается повзрослеть, отцепиться от воспоминаний, покончить со своей старой жизнью. Мне кажется, что в чем-то он похож на самурая, эдакого ронина».