На ТНТ стартует новый сезон музыкального шоу «Конфетка»

Чтобы возвращение в рабочий режим после новогодних каникул было не таким сложным, телеканал ТНТ подсластит трудовые будни лучшим десертом – новым сезоном музыкального шоу «Конфетка» (16+)! Проект, который дарит зрителям исключительно положительные и яркие эмоции, а также демонстрирует, что любую песню можно сделать хитом, стартует 11 января в 21.00 в эфире ТНТ.

В шоу «Конфетка» никому неизвестные авторы песен получают возможность не только рассказать о своем творчестве на большом экране, но и получить из своей песни настоящую «конфетку», которую превращают в нетленку звёзды шоу-бизнеса. За два сезона в проекте приняли участие десятки артистов, от Льва Лещенко и Филиппа Киркорова, до групп «Песняры» и «На-На». Делать из странных песен настоящие хиты с удовольствием соглашались Дима Билан, Сергей Жуков, «Иванушки International», Клава Кока, Ольга Бузова, Михаил Галустян и многие другие.

В каждом выпуске «Конфетки» принимают участие 5 авторов песен с клипами, которые легко можно найти на просторах интернета. Артисты переделывают эти песни, а члены жюри и зрители в студии решают, кто сделал это лучше всех. Победитель получает 300 тысяч рублей на дальнейшее развитие своего творчества.

Некоторые переделанные песни так «заходят» артистам, что они сами выпускают их после проекта. Так Кирилл Туриченко из группы «Иванушки International» выпустил хит «Будь со мной», Niletto – «Еду я на Родину», а «Дискотека Авария» – «Потерявший».

В новом сезоне «Конфетки» зрителей ждёт еще больше интересных песен из интернета и их не менее интересных и креативных авторов.

Гарик Мартиросян, продюсер и ведущий шоу: «За два сезона «Конфетка» переросла из просто нового музыкального шоу в статус проекта, который уже стал своего рода явлением на ТВ. Огромное количество музыкантов уже взяли себе в арсенал песни из «Конфетки», выступают с ними на концертах. Так что в новом сезоне перед нами стоит задача – создать новые шедевры, которые понравятся людям и плотно засядут у них в головах. Получится у нас или нет, судить только зрителям, так что не пропустите премьеру нового сезона».

Марина Кравец, ведущая шоу: «Конфетка. 3й сезон» — для меня этот анонс априори звучит в праздничной интонации! Очень люблю это шоу! В нём много доброго юмора, невероятные песни как до переделки, так и после! Чудесные гости, яркие звёздные исполнители, роскошное жюри! И мы с Гариком! Мне кажется, сплошные плюсы! Такое нельзя пропустить!».Юлия Сумачева, генеральный продюсер «ВайТ Медиа»: «За первые два сезона проект «Конфетка» сумел завоевать зрительскую любовь, поэтому сомнений идти ли на третий сезон у команды создателей не было. В нашем шоу есть то, что цепляет зрителя – это загадка, ведь всегда интересно угадывать, кто из звёзд возьмётся вдохнуть новую жизнь в народные музыкальные шедевры. В «Конфетке» есть все главные слагаемые успеха любого проекта: искрометный юмор, музыкальная составляющая и, конечно, невероятная режиссура номеров звездных гостей. В новом сезоне мы решились на новые эксперименты и готовим для зрителей не просто музыкальные номера, а самые настоящие «конфетки»!».