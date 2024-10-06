На СВО погиб учитель физкультуры из Милославского района

На специальной военной операции на Украине погиб выпускник и бывший учитель физкультуры и ОБЖ школы поселка Центральный Милославского района, младший лейтенант Сергей Патенко. Об этом сообщается в группе школы.

Отмечается, что на СВО Патенко отправился в 2022 году. Дважды был ранен, получил две медали «За отвагу». Погиб Патенко 3 мая 2024 года в боях в окрестностях Соледара. Он получил орден Мужества посмертно.

Сергея Патенко вспоминают открытого, жизнерадостного и доброго человека, который заслужил искреннюю любовь и уважение своих учеников и коллег. 7 октября ему был исполнился 31 год.