Воскресенье, 6 октября, 2024

На СВО погиб учитель физкультуры из Милославского района

Автор: 7info 2

Опубликовано

Фото: vk.com/club171161422

На специальной военной операции на Украине погиб выпускник и бывший учитель физкультуры и ОБЖ школы поселка Центральный Милославского района, младший лейтенант Сергей Патенко. Об этом сообщается в группе школы.

Отмечается, что на СВО Патенко отправился в 2022 году. Дважды был ранен, получил две медали «За отвагу». Погиб Патенко 3 мая 2024 года в боях в окрестностях Соледара. Он получил орден Мужества посмертно.

Сергея Патенко вспоминают открытого, жизнерадостного и доброго человека, который заслужил искреннюю любовь и уважение своих учеников и коллег. 7 октября ему был исполнился 31 год.

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