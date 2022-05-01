На строительство школы в Семчино Рязанская область получит 807 миллионов рублей

Для строительства школы в районе Семчино Рязани Рязанской области выделят 807 миллионов рублей, сообщает сайт регионального правительства.

- Реклама -

О выделении денег из федерального бюджета рассказал депутат Госдумы от Рязанской области, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Школа рассчитана на 1100 мест. в 2022 году на её строительство запланировано 81 млн. 295,6 тыс. рублей, в 2024 году — 725 млн. 410,3 тыс. рублей.

Губернатор Николай Любимов отметил важность строительства школы в динамично развивающемся районе Рязани.