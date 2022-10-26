На Солотчинском посту ДПС в Рязани остановили нетрезвого водителя

Ночью 26 октября на стационарном посту ДПС Солотчинский дорожные инспекторы остановили Mitsubishi. У водителя были явные признаки опьянения – стойкий запах алкоголя, несвязная речь и неуверенные движения.

Освидетельствование с помощью алкотестера показало у 40-летнего мужчины 0,941 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха. Об этом сообщает Управление МВД по Рязанской области.

На нарушителя составили административный протокол. Санкция предусматривает штраф в 30 тысяч рублей с лишением права управления ТС от полутора до двух лет.

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