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Изображение от mamewmy на Freepik
Транспорт и дороги

На Солотчинском мосту ограничат движение

Валерия Мединская

В Рязани на Солотчинском мосту вводят ограничения движения. Они коснутся грузовиков, проинформировали в горадминистрации.

Решение принято в связи с результатами последнего обследования мостового сооружения, которое показало необходимость введения ограничений для обеспечения безопасности дорожного движения. Водителям грузовых автомобилей рекомендуют использовать альтернативные пути объезда. Ознакомиться с ними можно на сайте регионального Минтранса.

Водителям напоминают, что на мосту действует фото- и видеофиксация нарушений. Кроме того, там организуют весовой контроль грузовых транспортных средств.

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Для получения дополнительной информации вы можете обратиться в диспетчерскую Дирекции дорог Рязанской области по телефону: +7 (910) 060-60-05.

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