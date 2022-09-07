Среда, 7 сентября, 2022
Татьяна Проводина

На Северной окружной в Рязани заработал ресайклер

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Скриншот из видео в группе ПУВР ВКонтакте

В Рязани на Северной окружной дороге начал работать ресайклер. Видеокадры работы техники в тёмное время суток появились в группе Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР ВКонтакте.

Как поясняется в публикации, специализированная дорожная техника предназначена для вторичной переработки разных слоёв дорожной одежды. Машины используют для глубокого восстановления покрытия и стабилизации грунтов на всю толщину полотна с добавлением вяжущих компонентов – к примеру, извести или цемента.

За один проход ресайклеры обрабатывают полосу шириной 2-2,4 метра на глубину до 500 миллиметров. Средняя производительность составляет 2-5 тысяч квадратных метров.

Ранее стало известно, что министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Вадим Решетник пообещал открыть для движения третью полосу на Северной окружной в ближайшее время.

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