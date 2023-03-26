Воскресенье, 26 марта, 2023
Татьяна Проводина

На Северной окружной в Рязани временно отключат искусственное освещение

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Источник: Минтранс Рязанской области ВКонтакте

С 27 марта на участке Северной окружной дороги от дома 30 по улице Бирюзова до поворота на 5-й район Борок подрядчики начнут демонтаж опор линий искусственного освещения. Это необходимо для устройства земляного полотна.

В связи с этим с понедельника на месте производства работ электроосвещение на этом участке будет отключено, – предупредили в минтрансе Рязанской области.

Автомобилистов призывают учитывать эти сведения, быть внимательными и выбирать безопасный скоростной режим.

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