На Северной окружной в Рязани временно отключат искусственное освещение

С 27 марта на участке Северной окружной дороги от дома 30 по улице Бирюзова до поворота на 5-й район Борок подрядчики начнут демонтаж опор линий искусственного освещения. Это необходимо для устройства земляного полотна.

В связи с этим с понедельника на месте производства работ электроосвещение на этом участке будет отключено, – предупредили в минтрансе Рязанской области.

Автомобилистов призывают учитывать эти сведения, быть внимательными и выбирать безопасный скоростной режим.