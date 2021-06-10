На семи улицах Рязани отключили воду из-за аварии

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Вечером в четверг, 10 июня, из-за аварийно восстановительных работ на водопроводе между домами 7 и 14 на улице Пушкина отключили холодную воду на семи улицах Рязани. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Воды не будет до окончания работ по следующим адресам:

— улица Пушкина, дома №№4, 6, 5, 7, 13, 13 корпус 1, 14, 14 корпус 1, 15;

– улица Гагарина, дома №№40, 42, 44, 48, 50, 56/1, 60, 64, 70, 70/1, 72/3, 74, 74а, 76, 78, 78А, 80, 82;

– улица Татарская, дома №№15/65, 29/44;

– улица Дзержинского, дома №№78, 82, 74, 76.

Кроме того, без воды остались жильцы домов №2 на улицах 1-я и 3-я Линия, дома №2 на 2-й Линии.

Подвоз воды организуют к дому №14 на улице Пушкина. Срок окончания работ неизвестен.