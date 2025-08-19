Павел Малков: Продолжаем увеличивать производство молока в Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о результатах работы в регионе животноводческой отрасли АПК.

Павел Малков отметил: «Продолжаем увеличивать производство молока. С начала года на сельхозпредприятиях и фермах Рязанской области надоили 405 тысяч тонн молока – это вдвое больше, чем десять лет назад. Каждый год идет стабильный прирост. Это стало возможным благодаря современным технологиям и новым животноводческим комплексам, построенным в последние годы. В том числе, новым крупным предприятиям в Спасском районе и Касимовском округе». Губернатор подчеркнул, что уже пять лет подряд регион входит в десятку лидеров рейтинга по продуктивности коров.

Лучший результат демонстрирует Рязанский район, где в этом году уже получено 56 тыс. т молока. Наиболее высокие показатели также у Рыбновского (54,9 тыс. т) и Шацкого (54,4 тыс. т) районов, Пителинского округа (39 тыс. т), Александро-Невского района (34 тыс. т), Касимовского округа (32 тыс. т), Захаровского (21,8 тыс. т), Пронского (21,7 тыс. т), Спасского (21,5 тыс. т) и Старожиловского (21,2 тыс. т) районов. Фермы в этих десяти муниципалитетах суммарно производят более 88% от регионального надоя молока.

В Рязанской области молочным животноводством занимаются 67 предприятий, наиболее крупные из которых: «Ока Молоко», «Русская Аграрная Группа», «Авангард», «Вакинское Агро», АПК «Русь», колхоз имени Ленина и ПЗ «Дмитриево». В рейтинге регионов по объемам производства молока Рязанская область в прошлом году заняла 12 место в России и 3 место в ЦФО.