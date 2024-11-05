На сцене Рязанского театра драмы состоится премьера итальянского спектакля «История об Эвридике»

17 ноября в рамках IX Международного фестиваля спектаклей о любви «Свидания на театральной» Рязанский театр драмы представит внеконкурсную постановку «История об Эвридике» из Италии.

Спектакль, созданный режиссером Луизой Гуарро, предлагает оригинальную интерпретацию мифа об Эвридике – женщине, чья жизнь прервалась слишком рано, и муж, Орфей, отправился за ней в царство мертвых.

«История об Эвридике» — это не просто пересказ легенды, а глубокое размышление о судьбе женщин, о том, как они борются за свою истинную сущность и свободу духа в мире, где их постоянно пытаются укротить. В спектакле ярко и эмоционально переплетаются танец, песни и монолог, позволяющие зрителю окунуться в мир чувств и пережить всю гамму эмоций Эвридики.

Хореография и вокал — Кьяра Орефиче, художник по свету — Пако Суммонте, сценография, костюмы и музыкальное оформление — Луиза Гуарро.

Не упустите возможность погрузиться в волшебный мир данной постановки и почувствовать все тонкости этой удивительной истории.

Возрастное ограничение 12+