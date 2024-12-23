На свалке около села Глинки со вторым классом опасности не соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования

На санкционированной свалке около села Глинки обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что на санкционированной свалке ТБО со вторым классом опасности не соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования. Так, не обозначены границы свалки, отсутствуют переносные сетчатые ограждения в месте разгрузки ТКО. Не проводится уплотнение отходов и засыпка уплотнённого слоя изолирующим материалом. Отсутствует ограждение по периметру и другие.

Генеральному директору ООО «Благоустройство» внесено представление. Возбуждено административное дело по статье «Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления».