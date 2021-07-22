На Сахалине осудили изнасиловавшего и убившего 8-летнюю девочку мужчину

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Сахалинский областной суд наказал местного жителя, который изнасиловал и убил 8-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Все произошло еще 6 июля 2020 года. Восьмилетняя девочка села в автомобиль, которым управлял подсудимый. Внутри также была и супруга мужчины. Взрослые пообещали, что довезут школьницу до дома.

— Обвиняемые привезли девочку в лес, где женщина начала подстрекать мужчину. Тогда осужденный изнасиловал пострадавшую. Опасаясь разоблачения, он надел на голову девочке пакет и задуши. Труп он выбросил в лесу, — говорится в сообщении.

Прокурор также доказал, что в 2001 году мужчина убил двух человек: гражданина КНР и неустановленной женщины. В 2018 году подсудимый изнасиловал другую несовершеннолетнюю.

Мужчину обвинили в убийстве трех лиц, похищении человека, двух изнасилованиях не достигших 14-летнего возраста детей, развратных действиях, насильственных действиях сексуального характера против лица, не достигшего 14 лет. Его супругу осудили за похищение человека, подстрекательство в совершении преступлений, изнасилование, насильственные действия сексуального характера и убийство.

Мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Суд обязал его проходить принудительное лечение у сексолога. Женщина же проведет 15 лет в колонии общего режима.