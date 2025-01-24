На Рязанскую область надвигается тепло, какого не было со времён Первой мировой войны

На Рязанскую область и другие субъекты Центральной России надвигается экстремальное потепление. Синоптик Евгений Тишковец в эфире канала Россия 24 заявил: такого тепла не было в январе со времён Первой мировой войны.

Впервые за 110 лет столбики термометров в конце второго зимнего месяца устремятся до +5 градусов. Такие значения они покажут в начале следующей недели, что соответствует климатической норме апреля.

25 января в регионе ожидается южный ветер и до +2 градусов днём. Тепло и отсутствие снега уже имеет свои негативные, не соотносящиеся с зимой, последствия: в Рязанской области и в некоторых других регионах начались первые ландшафтные пожары.