-5.8 C
Рязань
Суббота, 22 января, 2022
spot_img
На главнуюНовости Рязани

На рязанского водителя завели уголовное дело за дачу взятки сотруднику ГИБДД

Александр Ильин

В отношении 34-летнего жителя Клепиковского района возбудили уголовное дело о покушении на дачу взятки должностному лицу — сотруднику ГИБДД, сообщает пресс-служба следственного комитета по Рязанской области.

По версии следствия, 14 декабря 2021 года мужчина находился в служебном кабинете ОМВД России по Клепиковскому району за вождение в пьяном виде. Чтобы избежать административной ответственности, он попытался дать полицейскому взятку 20 тысяч рублей. 

Сотрудник ГИБДД отказался от незаконного денежного вознаграждения. 

Реклама

Сейчас расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст.291 УК РФ продолжается.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,883ЧитателиЧитать
1,517ЧитателиЧитать
spot_img