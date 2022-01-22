На рязанского водителя завели уголовное дело за дачу взятки сотруднику ГИБДД

В отношении 34-летнего жителя Клепиковского района возбудили уголовное дело о покушении на дачу взятки должностному лицу — сотруднику ГИБДД, сообщает пресс-служба следственного комитета по Рязанской области.

По версии следствия, 14 декабря 2021 года мужчина находился в служебном кабинете ОМВД России по Клепиковскому району за вождение в пьяном виде. Чтобы избежать административной ответственности, он попытался дать полицейскому взятку 20 тысяч рублей.

Сотрудник ГИБДД отказался от незаконного денежного вознаграждения.

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Сейчас расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст.291 УК РФ продолжается.