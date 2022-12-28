На рязанский рыбатлон приглашают звёзды канала Матч ТВ

Популярный корреспондент телеканала МАТЧ ТВ Илья Трифанов после биатлонных гонок на Кубок Содружества под Рязанью отправился на съёмки специального репортажа про зимний рыбатлон вместе с основателем этого нового вида спорта Дмитрием Белявым и двумя опытными рыбатлонистами.

Попутно Илья Трифанов, принимавший, кстати, личное участие в одном из летних этапов рыбатлона в этом году, записал видеоприглашение на предстоящий 28 января в Рязани на Ореховом озере ежегодный чемпионат по зимнему рыбатлону.

Регистрация команд из рыбака и лыжника на эти эксклюзивные соревнования уже началась на сайте

К участию приглашаются все желающие, независимо от возраста, пола и рыболовно-лыжных способностей. Участие в рыбатлоне — бесплатное!