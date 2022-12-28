Среда, 28 декабря, 2022
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На рязанский рыбатлон приглашают звёзды канала Матч ТВ

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Популярный корреспондент телеканала МАТЧ ТВ Илья Трифанов после биатлонных гонок на Кубок Содружества под Рязанью отправился на съёмки специального репортажа про зимний рыбатлон вместе с основателем этого нового вида спорта Дмитрием Белявым и двумя опытными рыбатлонистами.

Попутно Илья Трифанов, принимавший, кстати, личное участие в одном из летних этапов рыбатлона в этом году, записал видеоприглашение на предстоящий 28 января в Рязани на Ореховом озере ежегодный чемпионат по зимнему рыбатлону.
Регистрация команд из рыбака и лыжника на эти эксклюзивные соревнования уже началась на сайте

К участию приглашаются все желающие, независимо от возраста, пола и рыболовно-лыжных способностей. Участие в рыбатлоне — бесплатное!

На рязанский рыбатлон приглашают звёзды канала Матч ТВ
На рязанский рыбатлон приглашают звёзды канала Матч ТВ
На рязанский рыбатлон приглашают звёзды канала Матч ТВ

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