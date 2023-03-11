На реставрацию Успенского собора в Рязани выделено почти 600 миллионов рублей

На сайте Госзакупок начался приём заявок на участие в аукционе для продолжения реставрационных работ и доработки проектной документации на объекте культурного наследия федерального значения «Успенский собор» Рязанского кремля.

Собор входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Кремля», XIII–XV; XVI–XX вв.

Начальная (максимальная) цена контракта — 599 004 988,42 рублей. Источник финансирования — федеральный бюджет.

Подрядчик должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия. Реставрацию нужно завершить до 1 декабря 2025 года.