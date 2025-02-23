На ремонт томографа в кардиодиспансере выделили 15 миллионов

На ремонт томографа в Рязанском кардиодиспансере выделили 15 миллионов. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Компьютерный томограф Scenaria от 2019 года выпуска должны починить за 60 дней после подписания контракта. На ремонт выделили 15,1 миллионов рублей.

Подрядчик должен восстановить функционирование рентгеновской трубки, заменить высоковольтные масла, проверить работу всех режимов оборудования. После проведенных работ нужно ввести томограф в эксплуатацию и обучить медицинский персонал, как им пользоваться.