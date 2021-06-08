В рязанской реке Пра массово гибнет рыба

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В социальной сети ВКонтакте появились сообщения о массовое гибели рыбы в реке Пра в Рязанской области. Пост опубликовала группа Клуб «ДИКИЙ ТУР по Мещере»

На участке между деревнями Калдево – Заводская все кусты усыпаны трупами рыб, сообщают очевидцы. Выше по течению мёртых рыб нет.

Сообщается, что поиском источник загрязнения занимаются сотрудники нацпарка «Мещёрский».

Сообщения о массовом вымирании рыбы начали поступать 30 мая. Тогда в группе «Рыбалка в Рязани» написали о гибели рыбы в районе Фомино.