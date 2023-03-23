Четверг, 23 марта, 2023
Татьяна Проводина

На реализацию Аэрокосмической долины в Рязанской области выделили более 60 млн рублей

На главнуюНовости Рязани
Фото со страницы Юлии Шваковой ВКонтакте

Правительство Рязанской области выделило субсидии на реализацию проекта Аэрокосмической долины на территории региона. 21 млн рублей получит фонд, 42 млн рублей – управляющая компания инновационного центра на обеспечение финансовой деятельности.

Об этом сообщила зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова.

Сейчас разрабатываются концепция долины и финансово-экономическое обоснование развития всей инфраструктуры центра. На этапе разработки также находится проектно-сметная документация на реконструкцию казармы бывшего училища связи в Рязани.

Соглашения с 14 первыми потенциальными участниками проекта прошло 28 февраля. Сейчас в получении статуса участника проекта или партнёрстве с центром заинтересованы свыше 50 компаний.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected]ru. Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации