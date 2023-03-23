На реализацию Аэрокосмической долины в Рязанской области выделили более 60 млн рублей

Правительство Рязанской области выделило субсидии на реализацию проекта Аэрокосмической долины на территории региона. 21 млн рублей получит фонд, 42 млн рублей – управляющая компания инновационного центра на обеспечение финансовой деятельности.

Об этом сообщила зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова.

Сейчас разрабатываются концепция долины и финансово-экономическое обоснование развития всей инфраструктуры центра. На этапе разработки также находится проектно-сметная документация на реконструкцию казармы бывшего училища связи в Рязани.

Соглашения с 14 первыми потенциальными участниками проекта прошло 28 февраля. Сейчас в получении статуса участника проекта или партнёрстве с центром заинтересованы свыше 50 компаний.